BSW strebt in Brandenburg drei Ministerien für Koalition an

Noch steht eine Rot-Lila Koalition in Brandenburg nicht, aber erstmals während der Verhandlungen über ein gemeinsames Bündnis senden SPD und BSW ein konkretes Signal.

red/dpa/bb 15.11.2024 - 10:33 Uhr

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD in Brandenburg drei Ministerposten bekommen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen. Zuvor hatten „B.Z.“ und „Bild“ darüber berichtet. Das BSW strebt dabei an, das Innen- oder Finanzministerium zu erhalten - beides Schlüsselressorts.