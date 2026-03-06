Die Bundeswehr trainiert, wie im Erstfall Hunderte verwundete Soldaten aus dem Baltikum bis in deutsche Krankenhäuser gebracht werden. Es ist die komplexeste Übung dieser Art seit langer Zeit.

dpa 06.03.2026 - 13:57 Uhr

Berlin - Für die Versorgung einer großen Zahl verwundeter Soldaten im Ernstfall baut Verteidigungsminister Boris Pistorius die Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen und zivilen Krankenhäusern aus. "Nur gemeinsam sind wir durchhaltefähig und krisenfest", sagte der SPD-Politiker in Berlin bei der Übung "Medic Quadriga 2026". Nur Militär und zivile Stellen zusammen könnten das bewerkstelligen.