Die Beamten suchen nach Verbindungen zu einem Finanzdienstleister, gegen den wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung ermittelt wird. Die Firma ist Sponsor des Nationalteams.
Im Zuge von Ermittlungen gegen einen Finanzdienstleister und Trikot-Sponsor hat die Polizei den Sitz des argentinischen Fußballverbands (AFA) sowie die Büros von 13 Fußballvereinen durchsucht. Die Beamten suchten nach Hinweisen auf Verbindungen zu dem Unternehmen, gegen das wegen Verdachts auf Geldwäsche und Steuerhinterziehung ermittelt wird, wie die Zeitung „La Nación“ und der Fernsehsender TN berichteten. Demnach wurden Unterlagen und Datenträger sichergestellt.