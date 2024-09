Der Kabelhersteller Lapp baut in Ludwigsburg ein großes Logistikzentrum, zum Ärger eines angrenzenden Grundstücksbesitzers. Nach etlichen Gesprächsterminen kommen die Seiten immer noch nicht zusammen – an einem Tag eskalierte offenbar der Konflikt.

Emanuel Hege 06.09.2024 - 16:32 Uhr

In der prallen Sonne rollen die Baugeräte über den trockenen, platt gewalzten Boden – Staub wirbelt auf. Bauarbeiter rufen Kommandos, Greifer graben sich in die Erde und bewegen Unmengen an Geröll. Willkommen auf der Lapp-Baustelle in Ludwigsburg, der größten Einzelinvestition in der Geschichte des bekannten Kabelherstellers. Erst im April wurde mit einem feierlichen Spatenstich der Bau des Logistikzentrums mit Kosten im hohen zweistelligen Millionenbereich begonnen, doch schon jetzt gibt es Ärger mit einem angrenzenden Nachbar. Im Raum stehen Anschuldigungen, Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung – sowie die Frage, ob alles nur ein großes Missverständnis ist.