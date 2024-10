In Ehningen bald Hort und Vereine unter einem Dach?

Auch Ehningen braucht eine Lösung für die Ganztagesbetreuung von Grundschulkindern. In der Fronäckerschule , wo schon lange kein Unterricht mehr stattfindet, wäre dies aus Sicht der Rathausspitze umsetzbar – doch dafür müssten die Vereine zusammenrücken.

Käthe Ruess 24.10.2024 - 06:24 Uhr

Die Uhr tickt für alle Kommunen im Land: Zum Schuljahr 2026/27 muss der Rechtsanspruch für die Ganztagesbetreuung von Grundschulkindern stufenweise, beginnend mit Klasse eins, umgesetzt werden. Wie für viele Gemeinden ist die zusätzliche Pflichtaufgabe auch für Ehningen ein großer Kraftakt. Räumlich darstellbar wäre die vom Gemeinderat beschlossene Hortlösung für zehn Gruppen mit jeweils 25 Kindern prinzipiell in einem Hort-Neubau auf dem Schulhof, einem Anbau an das „Haus der Jugend“, in dem aktuell der Hort beheimatet ist, oder durch Umnutzung der Fronäckerschule.