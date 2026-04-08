Die Verwaltung schlägt Ideen für ein neues Verkehrskonzept in der Innenstadt vor. Aber die Bürgerinnen und Bürger sollen mitdenken. Am 14. April ist Treffpunkt im Foyer des Rathauses.
08.04.2026 - 13:25 Uhr
Wie gelingt es, in Sindelfingen Wohnen, Leben, Arbeiten und Mobilsein für alle besser und attraktiver zu gestalten? Wie können Verkehre besser gelenkt und Plätze aufgewertet werden? Daran arbeitet die Verwaltung seit Jahrzehnten und hat im Gemeinderat jüngst ein Konzept vorgestellt. Jetzt sollen die Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Die Bürgerinformationsveranstaltung zum Fahr- und Parkraumkonzept für die Sindelfinger Innenstadt findet am Dienstag, 14. April, um 19 Uhr im Foyer des Rathauses statt.