In Stuttgarts größtem Stadtbezirk ist die Aktion Weihnachtsfreude zu Ende. Wie war die Spendenfreudigkeit für die Menschen in Not?

„Unsere Weihnachtsbaumaktion ist jetzt fast am Ende“, sagt Pfarrer Alexander Stölzle von der Stadtkirchengemeinde in Bad Cannstatt. Die meisten Wunschzettel seien abgenommen. „Wir warten aber noch auf einige Rückläufer, die sicher in den nächsten Tagen eintreffen werden. Am Dienstag können die Einrichtungen dann noch ein letztes Mal die Geschenke vor Weihnachten abholen.“ In diesem Jahr seien ebenfalls wieder rund 1000 Wünsche von Bedürftigen erfüllt worden. „Die Spendenbereitschaft war wieder enorm“, freut sich der Pfarrer, sowohl privat als auch von den Institutionen. „Die Volksbank hat 2500 Euro gespendet“, so Stölzle.

Viele Wünsche nach gebrauchten Fahrrädern Auch der örtliche Gewerbe- und Handelsverein und die Altstadt Bad Cannstatt hätten gespendet. Der Betriebsrat von Mahle habe allein 200 Wünsche erfüllt. „Dieses Jahr wurden erstaunlich viele gebrauchte Fahrräder gewünscht. Diese Wünsche wurden allesamt erfüllt“, so Stölzle. Die Gebrauchten seien alle noch super in Schuss gewesen.

Angst für Sozialkürzungen und hohe Solidarität

Die Hilfebedürftigkeit der Menschen nehme weiterhin zu. Auch dieses Jahr seien wieder vermehrt Wünsche im Bereich der Grundbedürfnisse gekommen. „Man merkt bereits jetzt, dass der angekündigte Rückgang von Sozialleistungen seitens der Politik bei den Menschen Ängste erzeugt. Gleichzeitig zeigt die hohe Spendenbereitschaft eine große Solidarität unter der Cannstatter Bürgerschaft.“ Selbst Kinder hätten Wünsche von ihrem Taschengeld erfüllt. Pfarrer Stölzle sagt: „Das hat mich besonders berührt. Man sieht, dass nicht immer nur Menschen mit großem Geldbeutel spenden, sondern auch solche, die vielleicht selbst knapp bei Kasse sind.“

Auch der Bescherungsgottesdienst am dritten Advent sei sehr gut besucht gewesen, bei dem anstelle der Predigt Anne Sontheimer von der katholischen Kirche ein Interview mit dem Stadtkirchenpfarrer, und Vertreterinnen des Evangelischen Verein und der Caritas zum Thema Weihnachtsfreude geführt habe, die zum 16. Mal stattfand und von rund 17 sozialen Einrichtungen mit getragen wird.