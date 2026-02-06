Bürger retten Event: Jubel in Marbach – der Kinderfasching findet statt

Kehrtwende in Marbach: Der Kinderfasching, jüngst aus Spargründen gestrichen, wird nun doch gefeiert. Bürgermeister Jan Trost darf sich also wieder auf närrischen Besuch im Rathaus einstellen – ob verkleidet oder nicht, bleibt ihm überlassen.

Fest steht: Der Rathaussturm beginnt am Dienstag, 17. Februar, pünktlich um 14.59 Uhr. Kinder aus der Stadt sind eingeladen, das Stadtoberhaupt zu besuchen, Krach zu machen, zu lachen und die fünfte Jahreszeit ausgelassen zu genießen.

Lachen gehört zum Fasching – auch diesmal soll es lustig werden. Foto: Werner Kuhnle

Möglich macht das eine spontane Bürgerinitiative. Gerade einmal eine Woche alt ist „Wir sind Marbach“, doch ihr Engagement zeigt bereits Wirkung. Nachdem das bislang beauftragte Unternehmen den Kinderfasching nicht mehr organisierte – den Verantwortlichen war das Angebot in Zeiten knapper Kassen zu teuer geworden –, regte sich in den sozialen Netzwerken Widerstand.

Konstruktives Klima im Chatroom der Bürgerinitiative

Aus der Kritik wurde Tatkraft. Denn, so zeigt sich einmal mehr: Sich zu beschweren ist einfacher, als selbst Verantwortung zu übernehmen. In Marbach setzten sich am Ende die konstruktiven Kräfte durch.

Die Fäden laufen bei Kai Münch zusammen. Der Administrator einer Facebook-Gruppe scharte in kurzer Zeit Interessierte um sich, suchte mit ihnen den Austausch mit der Stadtverwaltung und schuf über eine WhatsApp-Gruppe ein konstruktives Arbeitsklima. Das Rathaus-Team um Jan Trost begrüßt das Engagement ausdrücklich.

Wer helfen möchte: Es gibt eine E-Mail-Adresse

Hier ist der Link zum Video:

Der Kinderfasching wird am Burgplatz starten und auf kurzem, sicheren Weg zum Rathaus ziehen – ohne gefährliche Straßenüberquerungen. Details klärt die Gruppe bei einem Treffen am Freitagabend. Noch gesucht werden vor allem Musiker und kreative Unterstützer. Es dürfte aber jede helfende Hand willkommen sein. Die Resonanz ist bereits ermutigend: „Sogar Berliner wurden schon angeboten“, sagt Münch. Um weitere Hilfe zu bündeln, hat die Initiative eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet: buergerinitiative.marbach@gmx.de.

Unterstützung kommt vom Bauhof: Nach Veranstaltungsende gegen 16.30 Uhr soll das Konfetti beseitigt werden. Jetzt bleibt noch hoffen, dass auch das Wetter mitspielt und viele Kinder mit ihren Eltern den Weg zum Burgplatz finden.