Bürger retten Event Jubel in Marbach – der Kinderfasching findet statt
Jetzt ist es amtlich – der Kinderfasching in Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist gerettet. Gesucht werden aber noch kreative Unterstützer.
Kehrtwende in Marbach: Der Kinderfasching, jüngst aus Spargründen gestrichen, wird nun doch gefeiert. Bürgermeister Jan Trost darf sich also wieder auf närrischen Besuch im Rathaus einstellen – ob verkleidet oder nicht, bleibt ihm überlassen.