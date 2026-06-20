Bürger-Talk in Leonberg: Gestank, Müll, Parken – OB Degode stellt sich Kritik der Bürger

Von der schon am Morgen kräftig einheizenden Sonne abgesehen, ist es ein Wochenmarkt wie gewohnt auf dem Festplatz in der Steinstraße. Es duftet an einem Wagen nach frischen Backwaren, an einem anderen Stand nach Erdbeeren. Auch Stachelbeeren und Brombeeren werden von Marktbesuchern inspiziert. Es gibt eine Warteschlange bei Schwarzwälder Spezialitäten. Viele Blumensträuße warten bei einem Händler darauf, Farbe ins Heim von Käufern zu bringen. Sie stehen in kühlendem Wasser, während die bummelnde Kundschaft Schattenplätze bevorzugt. Ein Akkordeonspieler unterhält, es fühlt sich mediterran, fast wie im Urlaub an.

Ein etwas anderer Marktbeschicker, helle Stoffhose, kurzärmeliges Hemd, Turnschuhe und Sonnenbrille, hat sich ebenfalls einen Platz gesichert – dem Wetter angepasst unter einem Sonnenschirm. Leonbergs Oberbürgermeister Tobias Degode will nichts verkaufen, nur da sein für spontane Gespräche. „Ich kaufe samstags auch privat hier ein“, sagt er, „da kommen die Leute auch auf mich zu.“ Was in Wahlkampfzeiten üblich ist, eben Präsenz zeigen, das will er nun zwei Stunden lang abseits offizieller Termine. Er bekommt hier viel positives Feedback, macht sich aber auch nichts vor nach kurzer Amtszeit. „In den gut sechs Monaten bin ich den Leuten nicht groß auf die Füße getreten.“

Gestank in Leonberg: „Das muss aufhören“

Einer Frau, „ich wohne im Ezach“, stinkt es gleichwohl. Im wahren Wortsinn, es geht ihr um den Gestank, der sich unverändert oft im westlichen Teil Leonbergs breitmacht und im Gewerbegebiet Brennerstraße verortet wird. „Das muss aufhören“, klagt sie. Degode verweist darauf, dass nach Untersuchungen zumindest keine Gesundheitsgefährdung bestehe. Beim Verursacher gebe es eine Vermutung, „aber wir können es ihm nicht nachweisen“. Die Leonbergerin nach dem Gespräch mit dem OB: „Er hat mir nichts Neues gesagt.“ Zufrieden, dass sie ihr Anliegen vorbringen konnte, ist sie dennoch. Sie ist nicht wegen Degode auf den Markt gekommen – aber wegen ihm etwas später als sonst. Die städtische Pressesprecherin Leila Fendrich bietet derweil Wartenden geduldig als Premiere Kostproben des Rathaushonigs an. Vom Dach der Stadtverwaltung aus schwärmen seit April Bienen aus, 200 Gläschen zu 250 Gramm sind die erste Ausbeute.

Josefa von Hohenzollern, Erste Bürgermeisterin in Leonberg, und Tobias Degode, Oberbürgermeister, präsentieren sich entspannt auf dem Wochenmarkt in Leonberg. Seit Juni ist sie wieder im Amt und will zeigen, „dass wir uns gut verstehen“. Foto: Roland Böckeler

Eine, die froh ist, weitermachen zu dürfen, ist ein Überraschungsgast: Josefa von Hohenzollern hat am 1. Juni wieder ihr Amt als Erste Bürgermeisterin aufgenommen. „Ich will ein Zeichen setzen“, erklärt sie, warum sie den OB begleitet, auch symbolisch, „dass wir uns gut verstehen.“ Mit Degodes Amtsvorgänger war das nicht so. Ein Dienstverbot von Martin Georg Cohn bescherte ihr fast drei Jahre Zwangsurlaub, wenn auch einen bezahlten. Der Neustart „fühlte sich gut an“, sagt Josefa von Hohenzollern, „ich will zeigen, dass ich wieder da bin, dass wir gut miteinander können“. Das Miteinander mit Degode wirkt vertrauensvoll, die beiden duzen sich und nutzen eine kleine Pause ohne Bürger mit Gesprächsbedarf für kurzzeitiges Zurücklehnen in Liegestühlen.

Themen, die Besuchern auf den Nägeln brennen, sind vielfach Parkplatz- oder Müllprobleme. „Ich ärgere mich über den Unrat“, sagt eine Frau. Beim Weg vom Bahnhof hierher war „kein Meter ohne Müll“. Zigarettenkippen oder achtlos entsorgte Getränkedosen, „das bewegt mich“. Tobias Degode sagt, man sei hinterher und verweist auf die Aktivitäten des Ordnungsamts. An Containerstandorten werde zum Beispiel eine Videoüberwachung geprüft. Der Frau reicht das aus. „Ich habe den Eindruck, dass es sich bessern wird“, sagt sie später.

„Da kommen wir nicht zusammen“, sagt Degode

Prompte OB-Hilfe gibt es auch. Ein Mann, der per E-Mail einen Reisepass beantragt hat, klagt, dass eine automatische Antwort mit Blick auf Personalmangel Wartezeiten ankündige. Degode zückt sein Handy, tippt sich auf der Leonberger Homepage durch – und präsentiert persönliche Termine im Rathaus an den Folgetagen, die online gebucht werden können. In allen Gesprächen gibt er sich zugewandt und verbindlich. „Das nehme ich mit“, sagt er etwa und macht sich Notizen. „Ich melde mich“, sagt er anderen zu. „Da kommen wir nicht zusammen“, sagt er aber auch klar, als zu hohe Kosten fürs Parken moniert werden. „Die Zeiten, wo wir überall kostenloses Parken zur Verfügung stellen konnten, sind vorbei.“

Nicht allen, die am Stand innehalten, steht der Sinn danach, mit Tobias Degode oder Josefa von Hohenzollern zu plaudern. „Gibt's noch Honig“, erkundigt sich eine junge Frau, und ist enttäuscht, dass nur Kostproben geboten werden. „Schade“, sagt sie und zieht weiter. Von Dienstag, 23. Juni, an wird der i-Punkt zur Verkaufsstelle des Rathaushonigs. Sieben Euro kostet dann ein Gläschen. „Teuer ist er schon“, sagt die Erste Bürgermeisterin – aber verteidigt das fliegende Rathauspersonal. „Bedenken Sie, wie viele Bienen sich dafür abrackern.“