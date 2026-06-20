Bürger-Talk in Leonberg: Gestank, Müll, Parken – OB Degode stellt sich Kritik der Bürger

Von der schon am Morgen kräftig einheizenden Sonne abgesehen, ist es ein Wochenmarkt wie gewohnt auf dem Festplatz in der Steinstraße. Es duftet an einem Wagen nach frischen Backwaren, an einem anderen Stand nach Erdbeeren. Auch Stachelbeeren und Brombeeren werden von Marktbesuchern inspiziert. Es gibt eine Warteschlange bei Schwarzwälder Spezialitäten. Viele Blumensträuße warten bei einem Händler darauf, Farbe ins Heim von Käufern zu bringen. Sie stehen in kühlendem Wasser, während die bummelnde Kundschaft Schattenplätze bevorzugt. Ein Akkordeonspieler unterhält, es fühlt sich mediterran, fast wie im Urlaub an.