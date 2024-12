Die Stadtverwaltung von Schorndorf lädt zu einer Bürgerbeteilung an diesem Dienstag in die Künkelinhalle. Von 18 Uhr an können Interessierte ihre Ideen zur Entwicklung der Kernstadt einbringen und direkt mit der Verwaltung diskutieren.

Wie soll sich die Stadt in den kommenden Jahren entwickeln? Welche Themen liegen den Bürgern besonders am Herzen? Antworten auf diese Fragen möchte die Schorndorfer Stadtverwaltung gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen eines neuen Stadtentwicklungskonzepts erarbeiten.

Vorschläge direkt mit der Verwaltung diskutieren

Dazu lädt die Stadt zu einer Bürgerbeteiligung an diesem Dienstag, 10. Dezember, in die Barbara-Künkelin-Halle ein. Von 18 Uhr an haben alle Interessierten die Möglichkeit, ihre Ideen und Anregungen zur Entwicklung der Schorndorfer Kernstadt einzubringen. An verschiedenen Themenstationen – von Wohnen über Klimaschutz, Mobilität bis hin zu Freizeit und besonderen Orten – können Vorschläge direkt mit der Verwaltung und dem begleitenden Planungsbüro ORplan aus Stuttgart diskutieren.

Wer am Dienstagabend nicht teilnehmen kann, hat trotzdem die Gelegenheit, seine Meinung zu äußern: Parallel startet eine Fragebogenaktion, die bis Mitte Januar läuft. Die Fragebögen sind online unter www.schorndorf.de/stadtentwicklungskonzept sowie in Papierform an der Stadtinfo im Rathaus erhältlich.

Mehrstufiger Prozess

Das Stadtentwicklungskonzept ist ein mehrstufiger Prozess: Zunächst liegt der Fokus auf der Kernstadt. Die Ergebnisse für diesen Abschnitt sollen bis Herbst 2025 vorliegen. Danach folgen die Planungen für die sieben Teilorte, wobei auch hier die Bürgerschaft aktiv mitwirken soll. Das Ziel sei, das vollständige Konzept bis Herbst 2026 abzuschließen.

Weitere Informationen, aktuelle Termine und Zwischenergebnisse sind online unter www.schorndorf.de/stadtentwicklungskonzept abrufbar.