Wegen eines brachialen Einbruchs war das Bürgerbüro Harthausen seit Mitte Dezember geschlossen. Jetzt gibt es dort wieder viele Serviceleistungen.

Die gute Nachricht vorweg: Das Bürgeramt in Harthausen ist von kommendem Montag an wieder geöffnet. Nach seiner Schließung Mitte Dezember gibt es ab 2. März wieder einigen Service dort: Wahlscheinanträge können ohne Termin gestellt werden, Ausweisdokumente abgeholt und Gelbe Säcke mitgenommen werden. Vorläufige Reisepässe etwa können derzeit noch nicht ausgestellt werden. Eine Terminvereinbarung ist allerdings erforderlich montags, dienstags und freitagvormittags unter www.filderstadt.de, donnerstags geht es auch ohne Terminvereinbarung.

Dass noch nicht alles so zur Verfügung steht wie gewohnt, liegt auch daran, dass die Renovierungsarbeiten nach dem brachialen Einbruch Mitte Dezember größer waren als zunächst angedacht. „Die Türen drinnen sind bei uns eigentlich immer abgeschlossen“, erklärte damals der Ordnungsamtsleiter Jan-Stefan Blessing, doch diese – acht bis zehn Stück – hätten die Einbrecher aufgestemmt. Das komplette Gebäude inklusive eines Saals und eines Vereinszimmers, sei durchsucht worden. „Die sind selbst auf die Bühne hoch“, so Blessing.

Tresor-Drama: Polizei sucht nach brutalen Einbrechern

Sogar ein Tresor wurde mit roher Gewalt herausgebrochen. Der wurde später etwa 15 Kilometer vom Tatort entfernt aufgefunden. Dort hatte man ihn von einem Parkdeck hinuntergeworfen und den Inhalt in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt nach wie vor in dieser Sache.

Die Stadt hat den Blick nach vorne gewendet: So wurden etwa die Türen des Gebäudes aus dem Jahre 1842 erneuert. Und ein Tresor musste angeschafft werden, der den Vorschriften entspricht. Der Plan war, noch im Februar wieder zu eröffnen. Dieses Ziel wurde fast erreicht.