Wegen eines brachialen Einbruchs war das Bürgerbüro Harthausen seit Mitte Dezember geschlossen. Jetzt gibt es dort wieder viele Serviceleistungen.
27.02.2026 - 14:24 Uhr
Die gute Nachricht vorweg: Das Bürgeramt in Harthausen ist von kommendem Montag an wieder geöffnet. Nach seiner Schließung Mitte Dezember gibt es ab 2. März wieder einigen Service dort: Wahlscheinanträge können ohne Termin gestellt werden, Ausweisdokumente abgeholt und Gelbe Säcke mitgenommen werden. Vorläufige Reisepässe etwa können derzeit noch nicht ausgestellt werden. Eine Terminvereinbarung ist allerdings erforderlich montags, dienstags und freitagvormittags unter www.filderstadt.de, donnerstags geht es auch ohne Terminvereinbarung.