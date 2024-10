Bürgerentscheid in Gemmrigheim

Dank Atomkraft hat Gemmrigheim jahrelang aus dem Vollen schöpfen können. Jetzt muss die Grundschule saniert werden und es fehlt das Geld. Helfen nur noch Abriss und Neubau?

Eberhard Wein 07.10.2024 - 16:45 Uhr

An seine Schulzeit denkt Jörg Frauhammer gerne zurück. „Eigentlich war es einer der schönsten Zeiträume in meinem Leben“, sagt der Gemmrigheimer Bürgermeister. Der 60-Jährige war einer der ersten Abc-Schützen, die in dem damals neu gebauten Gemmrigheimer Schulgebäude unterrichtet wurden. Die Weinbaugemeinde, die drauf und dran war, zusammen mit dem Nachbarn Neckarwestheim Atomkraftwerksstandort zu werden, hatte dafür eigens einen Architektenwettbewerb ausgelobt. Es siegte der Stuttgarter Architekt Claus Weisbach, der sich unter anderem gegen Günter Behnisch durchsetzte. Im Stile der Zeit plante er einen großzügigen Atriumbau.