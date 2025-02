Neuer Supermarkt oder Starkregenschutz? Bürgerentscheid in Oberriexingen: Das sind die Argumente

In Oberriexingen wählen die Bürger am Sonntag nicht nur eine neue Bundesregierung, im 3000-Einwohner-Ort findet der erste Bürgerentscheid in der Geschichte der Kommune statt. Dabei geht es um Starkregenschutz – aber auch um Metzger im Ort.