München setzt nach dem deutlichen Bürgervotum auf mehr Tempo bei der Olympia-Bewerbung – und bringt den DOSB in Zugzwang. Wie es jetzt weitergeht.
27.10.2025 - 08:00 Uhr
Mit dem klaren Bürgervotum im Rücken machen die Münchner Olympia-Planer Druck für eine schnellere Entscheidung bei der Kür des deutschen Sommerspiele-Kandidaten. „Ich glaube, das wird auch Eindruck hinterlassen beim DOSB“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit Blick auf das deutliche Ja der Münchner für einen Anlauf auf die Spiele 2036, 2040 oder 2044. „Jetzt fluten wir den DOSB mit unseren Argumenten“, kündigte der CSU-Vorsitzende intensive Gespräche mit dem Deutschen Olympischen Sportbund über die nächsten Schritte an.