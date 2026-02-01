Über zwei Windräder und eine Photovoltaikanlage auf städtischem Gebiet sollten die Bürgerinnen und Bürger von Sachsenheim entscheiden. Die Ergebnisse sind jetzt da.

Soll Kleinsachsenheim Windräder und eine Photovoltaikanlage bekommen? Darüber haben die Bürgerinnen und Bürger von Sachsenheim am Sonntag abgestimmt. Das Ergebnis: Mit rund 3500 zu 3000 Stimmen haben sie die Pläne der Stadt sowohl für die Windräder als auch für die Solaranlage befürwortet. Die Wahlbeteiligung lag bei 45 Prozent.

Voraus gingen der Abstimmung Pläne für einen neuen „Energiepark Allenfeld“ auf Sachsenheimer Gemarkung, zu dem vier Windräder sowie eine Solaranlage gehören sollen. Zwei davon sowie die Solaranlage waren auf städtischen Flächen vorgesehen. Die Position der Stadtverwaltung war von Beginn an eindeutig: Sie stand hinter dem Energiepark, und auch der Gemeinderat hat das Projekt befürwortet.

Bürgerschaft gespalten

Die Reaktionen aus der Bevölkerung waren allerdings gespalten. Auf der einen Seite bildete sich die Bürgerinitiative „Gegenwind Sachsenheim“, die sich klar gegen die Anlagen aussprach. Auf der anderen Seite gab es Rückenwind von der Initiative „Energie von hier Sachsenheim“, die sich für den Bau des Energieparks stark machte. Auf ihre Initiative hin kam es zu dem Bürgerentscheid.

Im Vorfeld hatten sich beide Seiten noch siegessicher gezeigt. Recht behielt damit am Ende allerdings nur die Seite der Befürworter. Auch wenn deutlich wurde, dass doch viele Bürgerinnen und Bürger das Projekt skeptisch sehen, war bereits nach der Hälfte der ausgezählten Stimmen eine Tendenz zu erkennen, die sich im Laufe des Abends verfestigte.

Die Fragen auf den Wahlzetteln waren „negativ“ gestellt, in der Form: Sollen die Planungen für den Bau einer Freiflächenphotovoltaikanlage mit Batteriespeicher unterbleiben? Wer also keine Windräder und keine Solaranlage wollte, musste bei beiden Fragen mit Ja stimmen. Am Ende stimmten 3034 Personen mit Ja und damit gegen den Bau der beiden Windräder, 3504 stimmten dafür. Bei der Solaranlage lautete das Ergebnis: 3009 zu 3536 Stimmen. In beiden Fällen sind das ungefähr 46 zu 54 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Was bedeutet das nun für das Projekt Energiepark Allenfeld? „Es heißt, dass der Gemeinderatsbeschluss aufrechterhalten bleibt“, erklärt der Sprecher der Stadt Sachsenheim, Arved Oestringer. Die Pläne für den Energiepark können also, wie vorgesehen, weitergeführt werden.