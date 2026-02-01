Über zwei Windräder und eine Photovoltaikanlage auf städtischem Gebiet sollten die Bürgerinnen und Bürger von Sachsenheim entscheiden. Die Ergebnisse sind jetzt da.
01.02.2026 - 19:45 Uhr
Soll Kleinsachsenheim Windräder und eine Photovoltaikanlage bekommen? Darüber haben die Bürgerinnen und Bürger von Sachsenheim am Sonntag abgestimmt. Das Ergebnis: Mit rund 3500 zu 3000 Stimmen haben sie die Pläne der Stadt sowohl für die Windräder als auch für die Solaranlage befürwortet. Die Wahlbeteiligung lag bei 45 Prozent.