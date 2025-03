Bürgerfest in Rutesheim

Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung präsentieren sich die Vereine im Ort. Das bunte Programm lockt eine große Gästeschar an.

Brunhilde Arnold 30.03.2025 - 16:02 Uhr

Ganz Rutesheim scheint auf den Beinen zu sein an diesem sonnigen Samstagnachmittag. Von Familien mit Kleinkindern bis zu Senioren mit Rollator kommen Neubürger ebenso wie Alteingesessene zum großen Bürgerfest in die Bühlhalle, das jetzt zum elften Mal stattfindet. Während sich am beeindruckenden Kuchenbuffet der Landfrauen eine beachtliche Schlange bildet, spricht die Pfarrerin Angelika Rühle über die Bedeutung von Heimat und Zuhause.