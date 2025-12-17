Das Bundeskabinett hat eine Reform beschlossen, die das Bürgergeld durch eine neue Grundsicherung ersetzen soll. Die Reform zielt darauf ab, mehr Menschen in Arbeit zu bringen.
17.12.2025 - 11:57 Uhr
Die Bundesregierung hat eine Sozialreform beschlossen, die das bisherige Bürgergeld durch eine neue Grundsicherung ersetzen soll. Die Reform zielt darauf ab, mehr Menschen in Arbeit zu bringen. Auf Bezieherinnen und Bezieher, die nicht mit dem Amt kooperieren, kommen schärfere Sanktionen zu. „Es gilt das Prinzip: ‚Fördern und Fordern’„, erklärte dazu am Mittwoch Kanzler Friedrich Merz (CDU) im Onlinedienst X.