Hier erfahren Sie, wann das Bürgergeld für den April 2025 überwiesen wird, wann es auf dem Konto eingehen sollte – und was zu tun ist, wenn es zu Verzögerungen kommt.

Lukas Böhl 27.03.2025 - 10:23 Uhr

Das Bürgergeld wird gemäß § 42 Absatz 1 des Zweiten Sozialgesetzbuchs (SGB II) monatlich im Voraus ausgezahlt. Die Bundesagentur für Arbeit informiert dazu: In der Regel erfolgt die Überweisung am ersten Werktag eines Monats – für genau diesen Monat. In der Praxis bedeutet das: Für den Monat April 2025 wird die Auszahlung spätestens am Montag, den 31. März 2025 erfolgen, da dieser Tag der letzte Werktag im März ist.