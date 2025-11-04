Bürgergeld: Auszahlung 2026

Wann wird das Bürgergeld 2026 überwiesen? Hier gibt es alle Termine zusammengefasst.
04.11.2025 - 16:52 Uhr
Das Bürgergeld, von der neuen Koalition „Neue Grundsicherung“ genannt, wird in der Regel per Überweisung ausgezahlt. Man kann das Bürgergeld jedoch auch in Form eines Schecks erhalten, wenn man über kein Konto verfügt. Das Bürgergeld kann damit bei jeder Auszahlungsstelle der Deutschen Post oder der Deutschen Postbank bar ausgezahlt werden. Dies ist jedoch mit Kosten verbunden, die vom Bürgergeld abgezogen werden. Wann erscheint das Bürgergeld 2026 auf dem eigenen Konto?