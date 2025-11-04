Wann wird das Bürgergeld 2026 überwiesen? Hier gibt es alle Termine zusammengefasst.

Digital Desk: David Hahn

Das Bürgergeld, von der neuen Koalition „Neue Grundsicherung“ genannt, wird in der Regel per Überweisung ausgezahlt. Man kann das Bürgergeld jedoch auch in Form eines Schecks erhalten, wenn man über kein Konto verfügt. Das Bürgergeld kann damit bei jeder Auszahlungsstelle der Deutschen Post oder der Deutschen Postbank bar ausgezahlt werden. Dies ist jedoch mit Kosten verbunden, die vom Bürgergeld abgezogen werden. Wann erscheint das Bürgergeld 2026 auf dem eigenen Konto?

 

Bürgergeld: Auszahlung 2026

Das Bürgergeld wird in der Regel am Ende des Vormonats im Voraus überwiesen, damit die monatlichen Ausgaben pünktlich gedeckt werden können. Das Bürgergeld steht laut dem Jobcenter der Bundesagentur für Arbeit in der Regel am ersten Werktag eines Monats für den laufenden Monat zur Verfügung. Dabei ist es nicht erforderlich, dass die empfangende Person selbst Kontoinhaberin oder Kontoinhaber ist. Die genauen Daten für die Überweisungen pro Monat sind weiter unten aufgelistet.

Wie wird das Bürgergeld angepasst?

Änderungen bei der Höhe des Bürgergeldes richten sich aktuell nicht nach den Entscheidungen politischer Einzelpersonen, sondern einem festgelegten Mechanismus. In zwei Schritten wird die Inflation erst der Vorjahre und dann des jüngsten erfassten Quartals in die neuen Regelsätze einberechnet.

Höhe 2026: Wie viel Bürgergeld bekommt man pro Monat?

Am 1. Januar 2024 wurde das Bürgergeld zuletzt mit zwölf Prozent erheblich erhöht. Alleinstehende erhalten seither 563 Euro im Monat. Erwachsene, die mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenleben, kommen jeweils auf 506 Euro. Für Kinder und Jugendliche liegen die Sätze zwischen 357 und 471 Euro.

Bürgergeld Auszahlungstermine 2026

Das Bürgergeld wird immer am Ende eines Monats überwiesen, sodass es zum Monatsanfang zur Verfügung steht. Daraus ergeben sich folgende Auszahlungstermine:

  • Januar 2026 – Mittwoch, 30.12.2025
  • Februar 2026 – Freitag, 30.01.2026
  • März 2026 – Freitag, 27.02.2026
  • April 2026 – Dienstag, 31.03.2026
  • Mai 2026 – Donnerstag, 30.04.2026
  • Juni 2026 – Freitag, 29.05.2026
  • Juli 2026 – Dienstag, 30.06.2026
  • August 2026 – Freitag, 31.07.2026
  • September 2026 – Montag, 31.08.2026
  • Oktober 2026 – Mittwoch, 30.09.2026
  • November 2026 – Freitag, 30.10.2026
  • Dezember 2026 – Montag, 30.11.2026