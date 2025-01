Ditzingen Eine Studentin weist der FDP den Weg

Helena Herzig ist eine junge Frau aus Ditzingen, die sich für Umweltthemen stark macht, dafür jetzt auf der Klimakonferenz in Baku war – und in der FDP Politik macht. Beim Dreikönigstreffen wurde sie in den Landesvorstand ihrer Partei gewählt.