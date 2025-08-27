Immer wieder versucht die Bürgerinitiative mit Politikern ins Gespräch zu kommen. Mit Strobl war nun ein echtes Schwergewicht zu Besuch – und er kam nicht allein.
27.08.2025 - 17:10 Uhr
Nach dem Gespräch mit Justizministerin Marion Gentges vor eineinhalb Jahren hatte die Bürgerinitiative gegen die Bebauung des Schanzackers diese Woche erneut prominenten Besuch. Am Montagabend war Baden-Württembergs Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident Thomas Strobl (CDU) bei der Bürgerinitiative „Gemeinsam gegen LEA Tamm-Asperg“ (BI) zu Gast. Rund 20 Mitglieder der Initiative, die sich gegen die Bebauung des sogenannten Schanzackers engagieren, kamen zu dem nichtöffentlichen Gespräch zusammen. Pressevertreter waren auf Wunsch des Ministers nicht eingeladen.