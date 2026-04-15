Kann es von Berlin aus Schritte zu einer Waffenruhe im Bürgerkriegsland Sudan geben? An der Spree geht es um Diplomatie, Hilfszusagen und einen zivilen Weg aus der Krise.

Berlin - Drei Jahre nach Beginn des Bürgerkriegs im Sudan nehmen Spitzenpolitiker aus Europa und Afrika sowie Vertreter ziviler Gruppen einen neuen Anlauf hin zu einer Friedenslösung für den blutigen Konflikt. Die internationale Sudan-Konferenz in Berlin soll auch dafür sorgen, dass die laut UN aktuell größte humanitäre Krise weltweit angesichts der Kriege im Iran und der Ukraine nicht aus dem Blick der Öffentlichkeit gerät. Ein Durchbruch hin zu einem Waffenstillstand wird nicht erwartet.

Die bislang dritte Sudan-Konferenz nach Treffen in Paris und London wird von der Bundesregierung zusammen mit Großbritannien, Frankreich, den USA sowie der Europäischen und Afrikanischen Union ausgerichtet. Die Veranstaltung am dritten Jahrestag des Beginns des Konflikts besteht aus einem Treffen von Außenministern, einer humanitären Konferenz mit Finanzierungszusagen und einer Zusammenkunft ziviler Akteure, um einen Friedensfahrplan auszuhandeln.

Insgesamt sind 120 Delegationen ins Auswärtige Amt eingeladen, etwa 60 davon aus der Zivilgesellschaft. Von den Beratungen der zivilen Vertreter aus dem Sudan wie aus dem Exil verspricht man sich in Berlin viel. Die Gefahr sei groß, dass am Ende sonst erneut militärische Kräfte die Macht übernehmen würden, wird gewarnt. In Paris hatte es humanitäre Hilfszusagen in Höhe von etwa zwei Milliarden Euro und in London von etwa einer Milliarde Euro gegeben. Man hofft, bei den Zusagen wieder im Bereich von London zu landen.

Wer gegen wen im Sudan kämpft

Der Bürgerkrieg im drittgrößten Land Afrikas begann am 15. April 2023. Seit drei Jahren kämpfen die sudanesische Regierungsarmee SAF von De facto-Machthaber Abdel-Fattah al-Burhan und die Miliz RSF unter Mohamed Hamdan Daglo erbittert um die Vorherrschaft im Land. Einst hatten sich die beiden gemeinsam an die Macht geputscht – Daglo war al-Burhans Stellvertreter.

Mittlerweile ist das Land zu weiten Teilen in Kontrollsphären aufgeteilt: Die Armee kontrolliert seit dem vergangenen Jahr wieder die zu großen Teilen zerstörte Hauptstadt Khartum und den Osten des Sudans. Die RSF hat mit der Eroberung der Stadt Al-Faschir die große Region Darfur im Westen unter Kontrolle. Dort hat sie nicht nur Zugang zu Versorgungsrouten aus dem Tschad, Libyen und der Zentralafrikanischen Republik, sondern kann mit der Kontrolle über wichtige Goldvorkommen auch Waffenkäufe finanzieren.

Derzeit wird vor allem in der weiter südlich gelegenen Region Kordofan heftig gekämpft. Experten wie Alan Boswell von der International Crisis Group sehen die Gefahr einer dauernden Teilung des Landes.

Wer unter Menschenrechts- und Kriegsverbrechen leiden muss

Menschenrechtsorganisationen werfen sowohl der SAF als auch der Miliz RSF Menschenrechts- und Kriegsverbrechen vor. Die Vereinten Nationen sprechen angesichts von weit verbreitetem Hunger und derzeit 11,6 Millionen Flüchtlingen und Binnenvertriebenen von der größten humanitären Krise der Welt. 19 Millionen Menschen sind von Hunger bedroht, bis zu 80 Prozent der Gesundheitseinrichtungen sind nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) zerstört oder nicht arbeitsfähig.

Der SAF werden willkürliche Bombardierungen auch von Wohngebieten vorgeworfen. Die RSF setzt sexuelle Gewalt als Kriegswaffe ein, besonders gegen die nicht-arabischen Bevölkerungsgruppen in Darfur.

Sexuelle Gewalt sei zu einem prägenden und allgegenwärtigen Merkmal des Konflikts geworden, hieß es in einem Ende März vorgestellten Bericht der Ärzte ohne Grenzen. "Dieser Krieg wurde in vielerlei Hinsicht auf dem Rücken und den Körpern von Frauen und Mädchen geführt." Zudem gibt es Berichte über Massaker, Folter und Massenerschießungen besonders in Darfur. UN-Ermittler sehen Merkmale von Völkermord.

Wer im Land noch mitmischt

In dem Bürgerkrieg geht es auch um Einflusssphären: Es gilt als unstrittig, dass die RSF Unterstützung durch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) erhält. Anfang 2025 verfügten die USA Sanktionen gegen ein Netzwerk von Unternehmen in den Emiraten, die Daglo und seiner Familie gehören beziehungsweise von ihnen kontrolliert werden. Die Regierung wiederum wird von Nachbarland Ägypten und von Saudi-Arabien unterstützt.

Vermittlungsversuche von außen blieben bislang erfolglos, auch weil es nicht gelang, die Konfliktparteien an einen Verhandlungstisch zu bringen. Zudem sind in der sogenannten Quad-Gruppe außer den USA Ägypten, Saudi-Arabien und die VAE vertreten - Staaten, die im Sudan auch eigene Interessen verfolgen.

Zahl der Toten lässt sich nur schätzen

Das IKRK berichtete am Dienstag, allein in Khartoum seien mehr als 20.000 Leichen geborgen und beigesetzt worden. In Schätzungen ist von deutlich mehr als 150.000 Toten die Rede. Angesichts von Massakern und Massengräbern, die Wissenschaftler etwa des Humanitarian Research Lab der Yale Medical School auf Satellitenaufnahmen identifizierten, dürfte die wahre Zahl der Opfer erst nach dem Ende des Krieges festgestellt werden können.