Syrische Großstadt Homs fällt an Rebellen

Bürgerkrieg in Syrien

Die Kontrolle über die strategisch wichtige Stadt gilt als entscheidend für den weiteren Verlauf der Rebellenoffensive. Für die Regierung von Präsident Baschar al-Assad sieht es zunehmend düster aus.

dpa 08.12.2024 - 00:41 Uhr

Homs - Die strategisch wichtige Großstadt Homs ist an die syrischen Rebellen gefallen. Die Aufständischen hätten die Millionenstadt vollständig unter ihre Kontrolle gebracht, teilte ein Sprecher des Rebellenbündnisses unter Führung der islamistischen Gruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) mit. Die Gruppe gab zudem an, 3.500 Häftlinge aus einem Militärgefängnis in Homs befreit zu haben.