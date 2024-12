Am 20. Januar wird Donald Trump als neuer US-Präsident vereidigt. Vorab macht er klar, dass er nicht vorhat, sich in den Krieg in Syrien einzumischen.

dpa 07.12.2024 - 18:35 Uhr

Washington - Der designierte US-Präsident Donald Trump will nicht, dass sich die Vereinigten Staaten in irgendeiner Form in die Krise in Syrien einmischen. Syrien stecke in großen Schwierigkeiten, aber das Land sei kein Freund der USA, "und die Vereinigten Staaten sollten nichts damit zu tun haben", erklärte der Republikaner auf den Plattformen X und Truth Social. "Das ist nicht unser Kampf", schrieb er in Großbuchstaben. Die USA sollten sich deshalb nicht einmischen.