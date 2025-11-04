New York City wählt einen neuen Bürgermeister. Die Spannung ist groß – doch wann steht fest, wer künftig im Rathaus regiert?
04.11.2025 - 12:13 Uhr
In New York City entscheiden die Bürgerinnen und Bürger heute über die politische Zukunft ihrer Stadt. Zur Wahl stehen mehrere prominente Kandidaten, allen voran der linke Demokrat Zohran Mamdani, der als Favorit gilt. Ihm gegenüber tritt Andrew Cuomo, der frühere Gouverneur von New York, als unabhängiger Kandidat an. Der Republikaner Curtis Sliwa spielt laut Umfragen nur eine Nebenrolle.