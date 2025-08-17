Bürgermeister im Südwesten fordert eigene Autokennzeichen für ihre Städte. Ein gemeinsamer Brief ging an Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Wie sehen die Chancen aus?
17 baden-württembergische Oberbürgermeister haben beim Verkehrsministerium um Unterstützung für eigene Autokennzeichen geworben. Das geht aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief des Rathauschefs von Weingarten hervor, der stellvertretend für die beteiligten Kommunen tätig wurde. Solche Schreiben an ihre jeweils zuständigen Ministerien verfassten auch Stadtoberhäupter in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Das Landesverkehrsministerium in Stuttgart verwies auf den Bund. Und einer Bundesratsinitiative für entsprechende Kennzeichen räumte ein Sprecher keine großen Chancen ein.