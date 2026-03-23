Bürgermeister Mario Weisbrich kann in seine dritte Amtszeit starten. Die Gemeinderäte sind voll des Lobes für den alten und neuen Chef im Wimsheimer Rathaus.
23.03.2026 - 15:00 Uhr
Eigentlich war nicht mit einer Überraschung zu rechnen bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Wimsheim. Mit Mario Weisbrich gab es nur einen Bewerber für das Amt in einer der kleinsten Gemeinden im Enzkreis. Trotzdem war die Spannung im Alten Rathaus zu spüren, kurz bevor der Vorsitzende des Wahlausschusses, Gemeinderat Hans Lauser, das Ergebnis bekannt gab. Weisbrich, der bereits seit 16 Jahren Bürgermeister in der Heckengäu-Gemeinde ist, kann auch noch in eine dritte Amtszeit starten.