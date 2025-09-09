Bürgermeister vs. Gemeinderat: Dieser Streit wird in Heimsheim jetzt wohl vor Gericht ausgetragen

Was darf ein Bürgermeister alleine entscheiden und wie weit darf ihm der Gemeinderat in seine laufenden Geschäfte „hineinregieren“? Worüber sich Jürgen Troll und eine Mehrheit des Gemeinderats auch nach zweimaliger Beratung und Beschlussfassung nicht einigen konnten, das soll jetzt das Verwaltungsgericht entscheiden. Konkret geht es bei dem Streit in der Schleglerstadt um eine vom Gemeinderat beschlossene Änderung der Hauptsatzung, bei der dem Bürgermeister künftig nur noch Einstellungen von Beschäftigten bis zu Entgeltgruppe 4 TVöD statt seither bis Tarifgruppe 6 zugestanden werden. Das bedeutet, dass Jürgen Troll als Chef der Stadtverwaltung nur Reinigungskräfte oder Amtsboten selbstständig einstellen dürfte.

Doch derzeit muss dieser Beschluss noch nicht vollzogen werden. Weil der Bürgermeister sich dadurch in seinen in der Gemeindeordnung festgelegten Rechten verletzt sieht, hatte er sich zunächst per Widerspruch an die Kommunalaufsicht des Enzkreises gewandt. Allerdings hatte Troll schon früh angedeutet, dass er diesen Beschluss eventuell durch ein Kommunalverfassungsstreitverfahren überprüfen lassen wolle, was er nun mit seiner Klage vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe tut. Denn bei diesem Streit gehe es um den Eingriff des Organs Gemeinderat in die Rechte des Organs Bürgermeister. In einem solchen Organkonflikt sei der Gang zum Verwaltungsgericht die bessere Lösung, bestätigt auch Maral Saraie, Leiterin des Kommunal- und Prüfungsamts beim Landratsamt. „Wir haben sowohl den Bürgermeister als auch den Gemeinderat beraten und warten ab, wie es weitergeht.“

Wegen Klage: Gemeinderat will 10 000 Euro für eigenen Anwalt bewilligen

Nun steht erst einmal eine öffentliche Sondersitzung des Gemeinderats am kommenden Montag, 15. September, auf der Tagesordnung. Die Sitzungsleitung wird wegen Befangenheit des Bürgermeisters der erste stellvertretende Bürgermeister, Stadtrat Ralf Rüth (CDU), übernehmen. Im öffentlichen Teil geht es darum, ob der Gemeinderat zur Beratung und Vertretung einen Rechtsanwalt beauftragt und sich dafür 10 000 Euro aus dem Haushalt bewilligt. Und es soll ein Beschluss über die Erwiderung der Klage durch den Gemeinderat gefasst werden. Über deren Inhalte wird dann nicht öffentlich ohne Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeiter beraten.

Jürgen Troll (Mitte), hier 2024 bei der Eröffnung der neuen Waldenserstraße. Foto: Brunhilde Arnold

Ralf Rüth sieht das alles „ganz emotionslos“, wie er im Gespräch mehrfach betont. Es gehe darum, wie das Gremium mit der Klage des Bürgermeisters umgehe. Schließlich hatte Jürgen Troll in einer aktuellen Pressemitteilung die Möglichkeit zu einem „Richtungswechsel“ offengelassen. Auch in seinem Schreiben an den Gemeinderat hatte er formuliert: „Sollte zwischenzeitlich eine Kehrtwende und ggf. eine Modernisierung der Hauptsatzung nach der Empfehlung des Gemeindetags Baden-Württemberg gewünscht sein, sage ich für diesen Fall die Beilegung der Angelegenheit ohne weiteres Aufsehen zu.“

„Wir wollen nichts blockieren“

Der Bürgermeister-Stellvertreter Rüth geht aber davon aus, dass das Gremium mehrheitlich für eine Klage-Erwiderung votieren wird. „Wir wollen bei den Personalentscheidungen mit im Boot sitzen“, betont er. Fast alle Kommunen hätten inzwischen Schwierigkeiten, ihre Haushalte auszugleichen. Die Personalkosten seien mit die größten Posten. „Wir wollen nichts blockieren oder verhindern, wir wollen einfach beteiligt sein und den Überblick haben.“ Das Gremium setze sich aus 14 Leuten mit unterschiedliche Expertisen zusammen, die diese miteinbringen wollen. Deshalb lautet der Beschlussvorschlag, wie ihn Ralf Rüth für die Sitzung am Montag formuliert hat: „Der Gemeinderat der Stadt Heimsheim verteidigt sich gegen die beim Verwaltungsgericht Karlsruhe anhängige Kommunalverfassungsstreit-Klage des Bürgermeisters und beantragt die Abweisung der Klage.“

Auch für die Kommunalaufsicht beim Enzkreis ist ein solches Verfahren eher ungewöhnlich. „Ich hatte in meinen sechs Jahren hier in dieser Funktion so etwas noch nicht“, sagt die Amtsleiterin Saraie. Sie erinnert sich an einen Fall vor ihrer Zeit, als 2017 ein Bürgermeister und der Gemeinderat unterschiedliche Rechtsauffassungen vor Gericht ausgetragen haben. „Kommunalpolitik ist schon von Konsens geprägt“, so ihre Einschätzung. Aber es sei auch legitim, übergeordnete Stellen anzurufen. Den Eindruck, dass dies in letzter Zeit häufiger geschehe, etwa durch Dienstaufsichtsbeschwerden, könne sie so nicht bestätigen. Es seien eher Wellenbewegungen.