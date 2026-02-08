Entscheidung aufgeschoben: Bei der Bürgermeister-Wahl in Rutesheim kommt es zur Stichwahl – ganz knapp. Wir haben die besten Bilder des spannenden Wahlabends im Rathaus eingefangen.
08.02.2026 - 21:05 Uhr
In Leonberg wurde am Sonntag beim Pferdemarkt feste gefeiert, in Rutesheim gab es einen spannenden Wahlabend. Denn ausgerechnet zum „Nationalfeiertag“ in der Nachbarstadt wählten die Menschen dort den Nachfolger oder die Nachfolgerin der scheidenden Bürgermeisterin Susanna Widmaier. Oder genauer gesagt: noch nicht.