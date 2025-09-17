Der Hechinger Gemeinderat hat in einer Sondersitzung die Änderung der Benutzungsordnung für die Stadthalle besiegelt. Jetzt will der Bürgermeister den Mietvertrag mit der AfD kündigen.
17.09.2025 - 08:44 Uhr
Nur drei Minuten hat es gedauert – dann war die Entscheidung gefallen: Der Hechinger Gemeinderat hat am Dienstagabend eine Änderung der Benutzungsordnung für die Stadthalle besiegelt. Wie die „Südwest Presse“ (SWP) berichtet, will Bürgermeister Philipp Hahn (CDU) jetzt auch den bereits geschlossenen Mietvertrag mit der AfD kündigen. Denn die Rechtsaußen-Partei will eigentlich ihren Landesparteitag am 9. November in der Stadthalle der 19.500-Einwohner-Stadt abhalten.