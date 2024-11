Die Germanistin Serra Bucak ist Oberbürgermeisterin in der osttürkischen Millionen-Stadt Diyarbakir und steht unter Druck. Ihre Vorgänger wurden abgesetzt und inhaftiert. Warum sie sich das antut

Susanne Güsten 24.11.2024 - 13:31 Uhr

Kristallene Kronleuchter, vergoldete Türen und wuchtige Ledersessel: Der Amtsraum der Oberbürgermeisterin im Rathaus von Diyarbakir ist opulent ausgestattet. Oberbürgermeisterin Serra Bucak lächelt entschuldigend. Den Raum hätten die Zwangsverwalter so hinterlassen, erklärt sie – die Statthalter aus Ankara, die in den letzten acht Jahren hier regierten. „Dieses goldene Dekor, diese gigantischen Ledersessel – das ist nicht unser Geschmack, das ist nicht unsere Art“, sagt Bucak, die das Rathaus bei den Kommunalwahlen im Frühjahr mit fast 65 Prozent der Wählerstimmen für die Kurdenpartei DEM zurückeroberte. Sie würde schlichte, bescheidene Möbel in ihrem Amtsraum vorziehen, erzählt die studierte Germanistin in fließendem Deutsch, aber das würde wieder Geld kosten – und dieses Geld habe die Stadt nicht. „Also müssen wir auf diesen Sesseln sitzen“, sagt die Oberbürgermeisterin und lacht.