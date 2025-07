Stuttgart-Vaihingen/-Obertürkheim Zwei Brände halten die Feuerwehr in der Nacht in Atem

In Stuttgart-Vaihingen brennt es in einer Fabrikhalle, in Obertürkheim fängt ein Dachstuhl Feuer. Die Feuerwehr rückt aus. Vier Menschen werden beim Brand in Vaihingen verletzt.