Bürgermeisterwahl in Bissingen an der Teck

50,5 Prozent der Wähler wünschen sich Siegfried Nägele als Bürgermeister der kleinen Gemeinde Bissingen im Kreis Esslingen. Der 61-Jährige stand eigentlich nicht zur Wahl. Wird er das Amt annehmen?

Elke Hauptmann 14.10.2024 - 17:14 Uhr

Bei der Bürgermeisterwahl in Bissingen an der Teck hat es am Sonntag eine faustdicke Überraschung gegeben: Gewonnen hat einer, der gar nicht zur Wahl stand: Siegfried Nägele. Dem vorläufigen Endergebnis zufolge hatten 50,5 Prozent der Wähler den Namen des stellvertretenden Schultes’ der Gemeinde auf den Stimmzettel geschrieben. Damit erhielt er die absolute Mehrheit und gilt laut Gemeindeordnung als gewählt. Die beiden eigentlichen Kandidaten ließ er weit abgeschlagen hinter sich: Auf den 32-jährigen Robert Beck entfielen 22,2 Prozent, auf den 47-jährigen Björn Haigis 22,5 Prozent.