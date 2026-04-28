Bürgermeisterwahl in Donzdorf: Bernd Schwartz gewinnt haushoch

Klare Sache. 80,6 Prozent, in Worten: Achtzigkommasechs Prozent sind es am Ende des Wahlabends. Bernd Schwartz macht im ersten Wahlgang alles klar und wird neuer Bürgermeister von Donzdorf. Wobei: Klar gemacht haben das natürlich die Wähler, die nach dem Wahlkampf mit drei Kandidaten sehr deutlich und mit ganz großer Mehrheit für Schwartz gestimmt haben. Da blieben für die beiden Mitbewerber Danny Kuhl-Zaussinger und Matthias Bopp keine 20 Prozent mehr übrig, die sich auch noch teilen mussten. Letztlich kam Kuhl-Zaussinger auf 11,1 Prozent, Lokalmatador Matthias Bopp auf 8,1 Prozent. ​

„Das toppt alle Erwartungen“, sagte Bernd Schwartz auf der Bühne der Stadthalle, nachdem auch das letzte Wahlergebnis aus den insgesamt neun Wahlbezirken klar war. Das hatte etwas gedauert, zittern musste Schwartz aber nicht, schon um kurz nach 18 Uhr war die satte Mehrheit für ihn zu sehen, gut 83 Prozent waren es nach Auszählung der ersten beiden Wahlbezirke – weniger als 79 Prozent wurden es den ganzen Abend nicht. Vom Sieg überrascht wurde Schwartz also nicht, bei 60 bis 70 Prozent hätten seine letzten Prognosen gelegen, sagte er. Die 80 Prozent seien ein großer Vertrauensvorschuss, „den ich nicht verspielen werde“, versprach Schwartz, nachdem der dann doch einigermaßen tosende Applaus in der Stadthalle – rund 250 Interessierte hatten es in den großen Saal geschafft – verklungen war.

Nach dem langen Wahlkampf – Schwartz war die vergangenen zwölf Wochen in Donzdorf, Reichenbach und Winzingen unterwegs – fühle es sich schon ein „bisschen wie Heimat an, darauf möchte ich aufbauen“, sagte Schwartz. Seine „Fangemeinde“ und Unterstützer kamen dabei nicht nur aus dem Ort, auch das Nürtinger Rathaus war – mit OB Johannes Fridrich an der Spitze – durchaus zahlreich in der Stadthalle angetreten.

Eine Welle für den Wahlgewinner

Die Nürtinger Rathaus-Mannschaft begrüßte Schwartz, als er aus Reichenbach in die Stadthalle geeilt kam, mit einer ordentlichen „La-Ola-Welle“. OB Fridrich hält große Stücke auf seinen Amtsleiter Schwartz, den er jetzt an Donzdorf verliert, freute sich aber mit und für seinen neuen Amtskollegen. Wobei, OB ist Schwartz auch mit über 80 Prozent nicht, da müsste Donzdorf noch etwas zulegen.​

Enttäuscht und auch keinen Hehl daraus machend war Danny Kuhl-Zaussinger. Der Gögginger Bürgermeister hatte sich mehr ausgerechnet als die 11,1 Prozent. „Dass es so deutlich ist, hätte ich nicht gedacht“, gestand er offen, und damit war er im Saal nicht allein. Vorzuwerfen habe er sich nichts, es sei ein guter Wahlkampf gewesen, sagte er. Ähnlich ging es Matthias Bopp, der als einziger Donzdorfer angetreten war. „So deutlich, das hätte ich nicht gedacht“, sagte er angesichts der 80 Prozent. „Das ist ein Statement, da kann ich nur gratulieren und den Hut ziehen“, sagte Bopp. Er habe „alles gegeben“, sei mit sich zufrieden.​

Dank für „sechs tolle Jahre“ in Nürtingen

So richtig zufrieden war natürlich Bernd Schwartz. Oben auf der Bühne gratulierte als Allererster Noch-Schultes Martin Stölzle, der das, was Schwartz jetzt bald macht, immerhin 32 Jahre gemacht hat. Und Stölzle vergaß auch nicht Schwartz’ Partnerin Marietta Weil zu danken, die genau wie Schwartz einen langen Wahlkampf hinter sich hat und zusammen mit ihrem Sohn Felix auf der Bühne neben Schwartz stand. Und der vergaß natürlich auch nicht, ihr zu danken für die Unterstützung und herzte seine Marietta erst mal ordentlich. Und sagte auch „Danke“ an Nürtingen für „sechs tolle Jahre“. Dann bedankte er sich bei seinen beiden Mitbewerbern Danny Kuhl-Zaussinger und Matthias Bopp für einen „sehr fairen Wahlkampf“ und für ihr großes Engagement.​

Zumindest Bopp wird er in Zukunft öfter sehen, der ist und bleibt Gemeinderat. Und noch zwei Donzdorfern schickte Schwartz Grüße und Dank von der Bühne herunter: Dietmar Rieger, CDU-Stadtrat und Reichenbacher Ortsvorsteher, und Lore Nagel, FWV-Stadträtin. Rieger habe ihm in mehreren Gesprächen Donzdorf nähergebracht, und Nagels entschlossener Griff zum Telefonhörer, sie hatte mal in Nürtingen bei Schwartz angerufen, ist ihm in guter Erinnerung. Gekommen ist er wohl, um zu bleiben: „Ich freue mich auf acht und gerne auch mehr Jahre“, sagte Schwartz.​

Amtseinsetzung am 4. Juli

Ergebnis

80,6 Prozent für Bernd Schwartz, 11,1 Prozent für Danny Kuhl-Zaussinger, 8,1 Prozent für Matthias Bopp. Die Wahlbeteiligung lag bei der Bürgermeisterwahl bei 60,3 Prozent. Mit dem klaren Ergebnis im ersten Wahlgang ist eine Stichwahl in zwei Wochen natürlich vom Tisch. Er sei froh, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus, dass es in zwei Wochen keine Stichwahl geben werde, sagt Wahlsieger Bernd Schwartz. Ein bisschen gedulden muss er sich jetzt aber noch, seine Amtseinsetzung soll am 4. Juli stattfinden. Erst dann heißt es: „Bürgermeister Bernd Schwartz“.