Bürgermeisterwahl in Donzdorf Bernd Schwartz gewinnt haushoch
Der Nürtinger wird Bürgermeister in Donzdorf (Kreis Göppingen): Bernd Schwartz vereint gleich im ersten Wahlgang über 80 Prozent der Stimmen auf sich.
Der Nürtinger wird Bürgermeister in Donzdorf (Kreis Göppingen): Bernd Schwartz vereint gleich im ersten Wahlgang über 80 Prozent der Stimmen auf sich.
Klare Sache. 80,6 Prozent, in Worten: Achtzigkommasechs Prozent sind es am Ende des Wahlabends. Bernd Schwartz macht im ersten Wahlgang alles klar und wird neuer Bürgermeister von Donzdorf. Wobei: Klar gemacht haben das natürlich die Wähler, die nach dem Wahlkampf mit drei Kandidaten sehr deutlich und mit ganz großer Mehrheit für Schwartz gestimmt haben. Da blieben für die beiden Mitbewerber Danny Kuhl-Zaussinger und Matthias Bopp keine 20 Prozent mehr übrig, die sich auch noch teilen mussten. Letztlich kam Kuhl-Zaussinger auf 11,1 Prozent, Lokalmatador Matthias Bopp auf 8,1 Prozent.