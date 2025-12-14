Der neue Bürgermeister ist der alte: Thomas Schäfer ist am Sonntagabend wiedergewählt worden. Die Feierlaune wird allerdings nur von kurzer Dauer sein.
14.12.2025 - 21:08 Uhr
Die Sektgläser klingen im Vorzimmer des Bürgermeisters und die Glückwünsche werden ausgesprochen, da steht das vorläufige Ergebnis noch gar nicht fest. Stört niemanden. Denn dass die dritte Amtszeit gebongt ist, das war Hemmingens Bürgermeister sowie den Anwesenden von vornherein klar – war Thomas Schäfer (CDU) doch der einzige Kandidat bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag.