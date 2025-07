Thomas Schäfer will Bürgermeister bleiben

Bürgermeisterwahl in Hemmingen

Nun ist es offiziell: Der 43-Jährige hat im Gemeinderat verkündet, dass er eine dritte Amtszeit anstrebt. Was bewegt Thomas Schäfer zu dieser Entscheidung?

Stefanie Köhler 02.07.2025 - 12:33 Uhr

Sein Hinweis beim Neujahrsempfang, sagt Hemmingens Bürgermeister Thomas Schäfer (CDU), sei vielleicht ein wenig verklausuliert gewesen. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend fand der 43-Jährige dafür umso klarere Worte, um mitzuteilen, dass er Rathauschef bleiben will.