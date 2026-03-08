Günther Pilz leitet seit 16 Jahren die Geschicke der Gemeinde Hessigheim. Die Bürger haben ihm nun ihr Vertrauen für eine weitere Amtszeit ausgesprochen.

Julia Amrhein 08.03.2026 - 21:10 Uhr

Der Gewinner der Bürgermeisterwahl in Hessigheim dürfte wahrlich niemanden überraschen: Günther Pilz wurde mit 98,5 Prozent der Stimmen für eine weitere und mittlerweile dritte Amtszeit bestätigt. Auf dem Wahlzettel stand am 8. März allerdings auch nur sein Name. Kein Gegenkandidat hatte seinen Hut für das Amt in den Ring geworfen.