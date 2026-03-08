Günther Pilz leitet seit 16 Jahren die Geschicke der Gemeinde Hessigheim. Die Bürger haben ihm nun ihr Vertrauen für eine weitere Amtszeit ausgesprochen.

Der Gewinner der Bürgermeisterwahl in Hessigheim dürfte wahrlich niemanden überraschen: Günther Pilz wurde mit 98,5 Prozent der Stimmen für eine weitere und mittlerweile dritte Amtszeit bestätigt. Auf dem Wahlzettel stand am 8. März allerdings auch nur sein Name. Kein Gegenkandidat hatte seinen Hut für das Amt in den Ring geworfen.

 

Kontinuität und Stabilität für die Bürger

„Ich brenne immer noch für den Job und habe noch einiges vor in Hessigheim, in dem ich gerne lebe und arbeite“, hatte Günther Pilz vor der Wahl erklärt. Seine erneute Kandidatur war daher als ein Zeichen für Kontinuität, Stabilität und Sicherheit für die Bürger seiner Gemeinde gedacht.

Die haben ihrem langjährigen Bürgermeister eindeutig das Vertrauen ausgesprochen. Mit 69,1 Prozent beziehungsweise 1293 Bürgern war die Wahlbeteiligung relativ hoch – was aber sicherlich auch an der parallel stattfindenden Landtagswahl gelegen haben dürfte.