Jan Thoma wird neuer Bürgermeister von Hildrizhausen. Der 32-Jährige setzt sich klar gegen Isabella Weinhardt durch – und erspart der Schönbuchgemeinde eine Stichwahl.
Jan Thoma ist laut dem vorläufigen Ergebnis der neue Bürgermeister von Hildrizhausen. Das hat der bisherige Bürgermeister Matthias Schöck am Sonntagabend, 17. Mai, nach der öffentlichen Auszählung vor rund 200 Zuschauern in der Schönbuchhalle bekannt gegeben: „Hildrizhausen hat heute einen neuen Bürgermeister gewählt“, zitierte er den Satz, den sein Vorgänger Hermann König vor 24 Jahren gesagt hatte. Thoma setzte sich klar gegen seine Kontrahentin Isabella Weinhardt durch. 94,2 Prozent der 2880 Wahlberechtigten sprachen ihm ihr Vertrauen aus. Das sind 1451 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 54 Prozent. Auf Weinhardt entfielen 5,1 Prozent der gültigen Stimmen (79). 604 Wähler nutzten die Briefwahl.