Bürgermeisterwahl in Hildrizhausen Wo sich ein Fehler eingeschlichen hatte
Aufregung am Wahlabend: Die Beteiligung bei der Bürgermeisterwahl in Hildrizhausen lag am Sonntag zunächst verdächtig niedrig. Schuld war ein Fehler bei Komm.One.
Aufregung am Wahlabend: Die Beteiligung bei der Bürgermeisterwahl in Hildrizhausen lag am Sonntag zunächst verdächtig niedrig. Schuld war ein Fehler bei Komm.One.
Kann es sein, dass wirklich nur jeder fünfte Wahlberechtigte bei der Bürgermeisterwahl in Hildrizhausen seine Stimme abgegeben hat? Aber wie ist es dann zu erklären, dass sich bei knapp 3500 Einwohnern 1451 Wähler für Jan Thoma entschieden haben? Diese Unstimmigkeit war am Sonntag während der öffentlichen Auszählung der Stimmen im Schönbuchsaal immer wieder Gesprächsthema.