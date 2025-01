Zu den zwei Bewerbern für den Chefsessel im Rathaus von Korb kommt nun noch eine Kandidatin hinzu. In der Gemeinde und im Rathaus ist sie bereits gut bekannt.

anc 10.01.2025 - 16:00 Uhr

Die derzeitige stellvertretende Haupt- und Ordnungsamtsleiterin von Korb, Lisa Gunter, hat nun ihre Kandidatur für das Amt der Bürgermeisterin in Korb bekannt gegeben. Wahltermin in der Gemeinde ist der Tag der Bundestagswahl am 23. Februar.