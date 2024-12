Christian Hartmann wirft den Hut in den Ring: „Korb ist meine Heimat, Herzensangelegenheit und Herausforderung.“ Der Wettbewerb um das Bürgermeisteramt wird seiner Einschätzung nach hart.

Harald Beck 12.12.2024 - 14:29 Uhr

„Korb ist ein wunderschöner Ort, und für einen neuen Bürgermeister ist die Herausforderung, ihn in eine Zukunft zu führen, die noch besser ist“, so bringt es der Korber Unternehmer Christian Hartmann in seiner Pressemitteilung auf den Punkt, warum er am Samstag kurz nach Mitternacht seine Bewerbungsunterlagen zur Bürgermeisterwahl in den Briefkasten am Rathaus geworfen hat. „Die Korber Verwaltung ist fit, was sie braucht, ist ein kreativer, wirtschaftlich und bürgernah denkender Kopf an ihrer Spitze, der Impulse setzt und den Weg in die Zukunft weist.“