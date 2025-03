Am Sonntag endet in Korb eine spannende Bürgermeisterwahl: Die beiden bestplatzierten Kandidaten aus dem ersten Wahlgang treten in einer Stichwahl gegeneinander an.

Phillip Weingand 15.03.2025 - 09:00 Uhr

Im Remstal geht am Wochenende ein spannender Bürgermeister-Wahlkampf zu Ende: Am Sonntag treten in Korb Christian Hartmann und Markus Motschenbacher in einer Stichwahl gegeneinander an – die beiden hatten in einem ersten Wahlgang im Februar die meisten Wähler von sich überzeugt. Die drei Wochen seit dem ersten Wahlgang haben sie genutzt, um so viele Wähler wie möglich von sich zu überzeugen.