05.02.2025 - 12:34 Uhr , aktualisiert am 05.02.2025 - 13:32 Uhr

Bürgermeisterwahl in Korb

Der Remshaldener Axel Fischer wird im Rennen um die Nachfolge von Rathauschef Jochen Müller nicht zugelassen – weil es „ausreichende Erkenntnisse“ über sein politisches Weltbild gibt.

Sascha Schmierer 05.02.2025 - 12:34 Uhr

Fünf Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich für die Bürgermeisterwahl in Korb beworben, nur vier dürfen bei der Abstimmung über den Chefposten im Rathaus am 23. Februar auch antreten. Nach einem Hinweis des Landesamts für Verfassungsschutz wird der Name von Axel Fischer nicht auf dem Stimmzettel stehen. Der Mann aus Remshalden wird wegen seines nicht mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbaren Verhaltens nicht zur Wahl zugelassen.