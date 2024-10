Bürgermeisterwahl in Renningen

Bei der am Sonntag stattfindenden Bürgermeisterwahl in Renningen kann Melanie Hettmer auf die Unterstützung von sechs Parteien zählen.

Manuel Schust 10.10.2024 - 15:48 Uhr

Mit viel Rückenwind geht die parteiübergreifende Kandidatin Melanie Hettmer in den Endspurt des Wahlkampfs. Denn nicht nur die Ortsverbände der Freien Wähler, der Grünen und der FDP haben der 47-Jährigen ihre Unterstützung zugesagt. Auch CDU, SPD und die Frauen für Renningen haben erklärt, dass sie in Hettmer die geeignete Kandidatin sehen. „Es freut mich sehr, dass ich auf eine so breite Unterstützung zählen kann“, betont Hettmer, die abgesehen von der AfD somit alle Parteien hinter sich weiß.