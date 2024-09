Bürgermeisterwahl in Renningen

Nach vielen Gesprächen und einer Umfrage in Renningen stellt die Bürgermeisterkandidatin Melanie Hettmer ihr Wahlprogramm vor, das die Handschrift der Renninger Bürgerinnen und Bürger trägt.

Manuel Schust 21.09.2024 - 11:16 Uhr

Seit der Bekanntgabe ihrer Kandidatur zur am 13. Oktober stattfindenden Bürgermeisterwahl ist Melanie Hettmer voll im Wahlkampfmodus. Die 47-Jährige hat in etlichen Gesprächen vor Ort und einer Umfrage auf den direkten Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern gesetzt. Die Rückmeldungen, die sie dabei erhalten hat, sind in ihr Wahlprogramm eingeflossen.