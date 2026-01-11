Rutesheim wählt am Sonntag, 8. Februar, eine neue Rathausspitze. Bislang liegen drei Bewerbungen vor. Die Wahl, eine mögliche Stichwahl sowie alle Fristen und Termine im Überblick.
11.01.2026 - 19:33 Uhr
In Rutesheim steht am Sonntag, 8. Februar, ein wichtiger Termin an. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt wählen eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister für die kommenden acht Jahre. Die amtierende Rathauschefin Susanne Widmaier hat verkündet, dass sie aus gesundheitlichen Gründen kein zweites Mal mehr antreten wird.