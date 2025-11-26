Der 47-jährige Diplom-Betriebswirt Alexander Fischer wirbt mit 20 Jahren Erfahrung in Führung und Projektsteuerung. Nun will der Familienvater Bürgermeister von Rutesheim werden.

Wenn am 8. Februar 2026 die Rutesheimerinnen und Rutesheimer zur Bürgermeisterwahl aufgerufen sind, wird die Amtsinhaberin Susanne Widmaier nicht mehr antreten. Aus gesundheitlichen Gründen, wie sie im Juli schweren Herzens verkündet hatte. Nun hat mit dem Stuttgarter Alexander Fischer der erste Interessent für dieses Amt seinen Hut in den Ring geworfen. Vor einigen Tagen gab der 49-jährige Diplom-Betriebswirt seine Bewerbung persönlich im Rutesheimer Rathaus ab. „Seit einiger Zeit bin ich bereits in der Stadt präsent und führe viele Gespräche.“ Für seinen anstehenden Wahlkampf hat er sich von seinem Arbeitgeber freistellen lassen.

Tätig für Mercedes und Porsche Nach seinem Studium war Alexander Fischer 19 Jahre lang bei Mercedes-Benz tätig, ehe er in den vergangenen vier Jahren bei der Bertrandt AG Projekte für die Porsche AG begleitete. „Ich blicke auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Führung und Projektsteuerung zurück“, sagt er. Seine Aufgaben umfassten sowohl Produktions- und Fabrikplanungen als auch die Mitwirkung an technologischen Weiterentwicklungen im Bereich der Elektromobilität.

In seinem beruflichen Alltag habe er seit vielen Jahren eng mit Städten, Landkreisen, Behörden und politischen Gremien zusammengearbeitet. Gleichzeitig kenne er die Sichtweise von Unternehmen, Dienstleistern und Zukunftsbranchen und wisse, welche Rahmenbedingungen „über starke Standorte und gute Entwicklungsmöglichkeiten“ entscheiden würden. „Ich kandidiere, weil ich überzeugt bin, dass Rutesheim jemanden braucht, der zuhört, klar entscheidet und Mut hat, Themen anzupacken“, sagt der Vater von drei Kindern.

„Die Offenheit und Herzlichkeit der Rutesheimer hat mich beeindruckt“

Alexander Fischer stammt aus dem Rems-Murr-Kreis und wohnt mit seiner Familie in Stuttgart. Berührungspunkte mit Rutesheim hat der passionierte Handballtrainer bereits über den Sport. Als Trainer der Handballdamen der SKV Rutesheim habe er die Stadt bereits aus vielen Perspektiven kennengelernt. Beim Sport, im Alltag, im Gespräch mit Familien, Jugendlichen, Ehrenamtlichen und Menschen, die in Rutesheim tief verwurzelt seien. „Die Offenheit und Herzlichkeit der Rutesheimer hat mich beeindruckt und in mir den Wunsch geweckt, mich hier einzubringen und Verantwortung zu übernehmen“, sagt Alexander Fischer.