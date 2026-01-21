Bürgermeisterwahl in Rutesheim: Von Riederich nach Rutesheim – Tobias Pokrop prescht selbstbewusst voran

Tobias Pokrop möchte Bürgermeister im mehr als 11 200 Einwohner zählenden Rutesheim werden. Für den 48-Jährigen wäre das, sollte er am 8. Februar oder bei der Stichwahl zwei Wochen später von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt werden, ein weiterer konsequenter Schritt in seiner beruflichen Laufbahn. „Es war jetzt ein guter Zeitpunkt zu überlegen, eine neue Herausforderung anzunehmen“, sagt er.

Der amtierende Bürgermeister der Gemeinde Riederich im Kreis Reutlingen hatte sich nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium Göppingen für den gehobenen Verwaltungsdienst entschieden. Der Diplom-Verwaltungswirt sammelte von 2002 bis 2006 in der Gemeinde Aichwald (Kreis Esslingen) erste Berufserfahrung als Stellvertreter des Kämmerers.

Tobias Pokrop ist seit 2012 Bürgermeister von Riederich im Kreis Reutlingen

„Das war für mich eine wichtige Station, weil ich als junger Beamter viel von meinem erfahrenen Chef lernen konnte“, sagt Pokrop. Schnell sei ihm aber klar gewesen, dass er nicht gerne in zweiter Reihe steht, er wollte so schnell wie möglich nach vorne rücken. So wechselte Pokrop 2006 als Amtsleiter für Finanzen nach Riederich (Kreis Reutlingen), eine etwa 4200 Einwohner große Gemeinde.

Tobias Pokrop tritt parteilos an, wird aber im Wahlkampf offiziell von der CDU und der Wir-Liste unterstützt. Foto: Simon Granville

2012 wurde er dort zum Bürgermeister gewählt und ist seit nunmehr 13 Jahren der Verwaltungschef, verantwortlich für etwa 100 Mitarbeitende. „Finanziell steht Riederich ganz gut da, hat im Kernhaushalt keine Schulden“, sagt Pokrop.

Erste Eindrücke von Rutesheim bekam Tobias Pokrop beim Adventsmarkt

Seinen Wunsch nach Veränderung hat er gründlich mit der Familie – mit seiner Frau Tanja und den drei Kindern Marie-Sophie (11), Marlene (9) und Marc-Leon (5) – besprochen. Gemeinsam schauten sie sich Rutesheim erstmals beim Adventsmarkt im vergangenen Jahr 2025 an. „Was wir gesehen haben, das hat uns sehr gut gefallen, vor allem hat man dort das große ehrenamtliche Engagement und den Zusammenhalt in der Kommune gespürt“, sagt der parteilose und unabhängig antretende Pokrop, der momentan neben seiner Aufgabe in Riederich intensiv in Rutesheim unterwegs ist und viele Gespräche führt.

Was würde er mit der Grundlage eines Kämmerers, umfangreichem Baurechtswissen und der langjährigen Erfahrung eines Verwaltungschefs nach Rutesheim mitnehmen? „Wichtig ist immer, die Wirtschaftlichkeit für Projekte im Auge zu behalten, um langfristig handlungsfähig zu bleiben.“

Fragt man ihn nach seiner eigenen fachlichen Stärke, muss Tobias Pokrop nicht lange überlegen: „Ich habe einen umfassenden Überblick über alle Aufgaben.“ Was die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat betreffe, sei er bekannt dafür, „dass ich die Themen gut vorbereite, damit die Räte in relativ kurzer Zeit einen Überblick bekommen. Meine Präsentation ist tiefgehend präzise und gut nachvollziehbar.“

Die Riedericher Gemeinderäte wurden über Social Media informiert

Wichtig für ihn seien Offenheit und eine frühzeitige Kommunikation, sein Führungsstil sei kooperativ. Warum die Riedericher Gemeinderäte – aus einer gewachsenen Konstellation heraus seien dort alle parteilos – nicht persönlich, sondern aus den Medien von seiner Kandidatur in Rutesheim erfahren haben? „Da hat mich die schnelllebige Zeit einfach überrannt.“ Seine Pläne teilte er dann über seinen Social Media Kanal zum Jahreswechsel mit.

In Rutesheim, wo Amtsinhaberin Susanne Widmaier nicht mehr antritt, wird Tobias Pokrop im Wahlkampf offiziell von der CDU und der Wir-Liste unterstützt. Sollte er sich gegen Bettina Beck und Alexander Fischer durchsetzen zum Bürgermeister in Rutesheim gewählt werden, würde er nach der ersten Kennenlernphase „mit Schwung“ das Bosch-Quartier, das Nahwärmenetz sowie das Gewerbegebiet „Gebersheimer Weg“ voranbringen wollen. „Rutesheim ist natürlich anders als das eher überschaubare Riederich, in Rutesheim wäre es die Aufgabe, Projekte strategisch gemeinsam mit den Amtsleitern zu begleiten.“

Und sollte er die Wahl zum Bürgermeister gewinnen, würde er mit der Familie einen Umzug aus Riederich anstreben. „Wir müssten natürlich eine passende Immobile finden“, sagt Tobias Pokrop. Für ihn sei die Nähe zu den Menschen in der Kommune wichtig. In seiner Freizeit treibt Tobias Pokrop gerne Sport, bastelt und werkelt in Haus und Garten – und verbringt die Zeit sehr gerne mit seiner Familie.