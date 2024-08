Der 29-jährige Manuel Hermann aus Besigheim bewirbt sich um das Bürgermeisteramt in Walheim (Kreis Ludwigsburg). Er ist der zweite Kandidat, der sich aus der Deckung wagt. Beim Thema Klärschlamm will er nicht mit dem Kopf durch die Wand.

Frank Ruppert 21.08.2024 - 16:49 Uhr

Nach dem Rücktritt der Walheimer Bürgermeisterin Tatjana Scheerle wagt sich nun nach Christoph Herre aus Bönnigheim ein weiterer Bewerber für ihre Nachfolge aus der Deckung. Der 29 Jahre alte Besigheimer Manuel Hermann tritt am 29. September an. „Ein politisches Amt war schon immer mein Traum“, sagt der Bürokaufmann, der drei Jahre in Österreich gelebt hat. Nach Realschulabschluss in Besigheim und Abitur in Stuttgart hat er in Österreich Politik studiert. Das Studium hat er aus finanziellen Gründen abgebrochen. Zuletzt war er nach Besigheim zurückgekehrt und ist derzeit arbeitslos. „Das hat mir jetzt die Freiheit gegeben zu kandidieren“, sagt Hermann, der SPD-Mitglied ist, aber als parteiloser Kandidat antritt.