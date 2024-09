Am Montag endete die Bewerbungsfrist um das Bürgermeisteramt in Walheim. Drei Kandidaten möchten die Stelle antreten, die nach dem Rücktritt von Tatjana Scheerle frei geworden ist.

Sabine Armbruster 02.09.2024 - 16:25 Uhr

Die Frist für die Bewerbung um das Bürgermeisteramt hat am Montagabend um 18 Uhr geendet. Bis Redaktionsschluss konnte noch keine endgültige Aussage darüber getroffen werden, ob es bei den drei Bewerbern bleibt, die sich um die Nachfolge der zurückgetretenen Bürgermeisterin Tatjana Scheerle beworben haben, oder ob in letzter Sekunde noch jemand kandidiert hat. Beworben hatten sich im Vorfeld der 24-jährige Christoph Herre aus Bönnigheim, der 29-jährige Manuel Hermann aus Besigheim und der 56-jährige Christian Haberland, der in Walheim lebt. Alle drei treten als parteilose Kandidaten an. Der Gemeindewahlausschuss, der über die Zulässigkeit der eingegangenen Bewerbungen entscheidet, tagt am Dienstagabend um 19 Uhr. Erst dann gibt es eine offizielle Bekanntmachung.